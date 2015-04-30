Здравствуйте! Нужно выполнить 3д модель. Или скачать готовую модель и немного видоизменить. Детали проекта сообщу в лс или скайпе. Работы по объему немного, но сделать нужно качественно. Сегодня до ночи. ...
Необходима разработка 3D или 2D персонажа для сайта
Необходимо создать персонаж, данный персонаж будет присутствовать на всех проектах компании:
- презентация,
- 2 сайта.
Требования к персонажу:
1) в приложении пример как его видит заказчик.
2) он должен быть в рабочей в форме и каске с названием компании
3) с интеллигентным лицом
4) должен быть весёлым и компанейским
По стилистике:
- стилистику предлагает дизайнер: 3-4 скетча разной стилистики, чтоб определится с направлениями.
Срок выполнения работы для 3D: 40 часов
Срок выполнения работы для 2D: 30 часов
Стоимость часа: 250р
Заявки фрилансеров
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