Необходима разработка 3D или 2D персонажа для сайта

20-30 моделей домов, как по ссылке-примеру http://www.zagorod-s.ru/proekty_domov/karkas/gamburg/ рисовать нужно с картинки дома, чертеж планов есть, правда нет фасадов. интересует ваша цена сроки за один за 20 и за 30, с учетом оптовой скидки). жду ...