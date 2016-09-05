Несложная анимация 3d персонажей

Сроки и оплата по договоренности. Необходимо создать модель для печати на 3д принтере. Требования к модели: расширение stl разбивка на 6 частей "стенки" модели 3-4 мм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать анимацию персонажей.
Вот приблизительное задание:
1) Мужчина с собачкой - ходьба: https://www.youtube.com/watch?v=1HLC6GWuTtw 2:35-2:50
2) Женщина - ходьба, катит тележку перед собой - тот же шаг, что выше, только без движения рук
3) Старушка - 1) семенит: https://www.youtube.com/watch?v=QW9VbkEQRhc 1:59 - 2:02
2) поднимает руку и грозит кулаком
4) Вор - 1) бежит
2) выхватывает сумочку у старушки
https://sketchfab.com/models/0cdfec6a6eb447afbb056cb414e76267 приблизительно такой персонаж на 5к
https://sketchfab.com/models/21656b0ff4c9403e82389dcf46703b2f приблизительная анимация бега
https://sketchfab.com/models/33263db976884f4aa58cf5de234f1a80 приблизительная анимация ходьбы старушки
Пожалуйста укажите сроки и цену. Большим плюсом будет если приложите свое портфолио.
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