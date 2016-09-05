Несложная анимация 3d персонажей

3D-графикаЗакрыт5 заявок240 просмотров
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Необходимо сделать анимацию персонажей.

Вот приблизительное задание: 

1) Мужчина с собачкой - ходьба: https://www.youtube.com/watch?v=1HLC6GWuTtw 2:35-2:50

2) Женщина - ходьба, катит тележку перед собой - тот же шаг, что выше, только без движения рук

3) Старушка - 1) семенит: https://www.youtube.com/watch?v=QW9VbkEQRhc 1:59 - 2:02

                        2) поднимает руку и грозит кулаком

4) Вор - 1) бежит

              2) выхватывает сумочку у старушки

https://sketchfab.com/models/0cdfec6a6eb447afbb056cb414e76267 приблизительно такой персонаж на 5к

https://sketchfab.com/models/21656b0ff4c9403e82389dcf46703b2f приблизительная анимация бега 

https://sketchfab.com/models/33263db976884f4aa58cf5de234f1a80 приблизительная анимация ходьбы старушки

Пожалуйста укажите сроки и цену. Большим плюсом будет если приложите свое портфолио. 

7 лет назад
3DartWork
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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