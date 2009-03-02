Есть потребность в рисунках (см. вложение образец) порядка 250-400 шт. Часть рисунков- есть образцы, остальные в виде чертежей. Если поможет делу, то изделия состоят из стандартных элементов (порядка 100 типов) PS/ Предлогайте реальную стоимость! (которую я ...
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Нужна 3D вращающаяся хоккейная шайба на прозрачном фоне, чтоб был виден фон сайта.
На каждой стороне по одной надписи.
размер 250*250 пикселей
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