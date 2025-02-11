Нужно нарисовать навес в 3д

$20
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок245 просмотров

У меня есть обьект, там нужно сделать навес. Заказчик чтобы удобрил навес, нужно его в 3д показать как он будет выглядеть. Есть фото наружного фасада и там нужно вставить этот навес, но есть нюансы которые нужно обговорить во время звонка так не смогу обьяснить

3D-моделирование
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