У меня есть обьект, там нужно сделать навес. Заказчик чтобы удобрил навес, нужно его в 3д показать как он будет выглядеть. Есть фото наружного фасада и там нужно вставить этот навес, но есть нюансы которые нужно обговорить во время звонка так не смогу обьяснить