Нужно отрисовать модель уличного обогревателя

$250
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт21 заявка285 просмотров

необходимо создание модели обогревателя ( 3-4 ракурса, варианты с цветностью ) по имеющимся размерам и фотографиям, картинкам.

Качество визуализации - основное требование!

13 лет назад
redkit
Иван 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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