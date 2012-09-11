Нужно отрисовать модель уличного обогревателя

Есть фотографии ручки (кухонной антипригарной посуды) в нескольких ракурсах. Необходимо воссоздать ее в 3D-максе, цвета/форма - все как на фотографии. На согласование подойдут джпеги-превью с вашими вотермарками/любой защитой, после утверждения и оплаты с моей стороны, ...