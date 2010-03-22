Нужно реализовать обзор модели с поворотом 360гр

Нужно реализовать обзор модели лодки с поворотом на 360 градусов при просмотре пользователем, наподобие как это сделано на хондовском сайте, здесь: http://www.honda.co.ru/cars/cars/accord/review_360.shtml

Пакет из восьми картинок лодки в разном ракурсе имеется, точнее, есть макет в .psd , 8 фоток («отрисовка» с фоток ) модели с разным ракурсом через одинаковый угол поворота.

Нужно всё это во флэшь, с возможностью прокрутки мышью на 360гр. и приближения удаления. Размер в пикселях и кБ. Не более чем в указанном примере.

При этом, что бы имелась возможность:

- подгрузки фоток в движку с уазанной папки на сайте;

- смены подготовленных фоток и изменения их количества;

- использования двига для фоток другой модели с аналогичными размерами;

- изменять размеры флэки в пикселях незначительно.

От Вас жду варианты:

- как предлагаете сделать по нормальному (сроки/стоимость/исходные материалы);

- как предлагаете сделать по быстро-быстрому и дёшево-дёшево, исходя из того что имеется, см.выше (сроки/стоимость/исходные материалы).

Реализоваться вероятно будет последний вариант. Первый предложения рассматриваются на перспективу.

И для принятия решения о выборе исполнителя мне нужно от Вас:

- портфолио;

- цена;

- срок;

- координаты (только e-mail и желательно мобильник для оперативной связи и СМС, не аськаюсь , и желательно не писать в личку, редко смотрю)

Для связи: dmitryich [a] gmail.com