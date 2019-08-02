сделать 3Д модели упаковки спортивного питания 1. пакетик с порошком(как этот https://sketchfab.com/search?q=supplement&sort_by=-pertinence&type=models) 2. пластиковая банка(оригинальной формы)
Нужно сделать 3д модель. (Знание ZBrush)
Нужно сделать 3д модель Одиннадцать из сериала Очень Странные Дела 1 Сезона. Модель должна выглядеть как живая.
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