Нужно сделать 3д визуализацию навеса над входной группой частного дома

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Добрый день! Нужно сделать 3д визуализацию навеса над входной группой частного дома. (над балконом, над входной группой и над ступеньками)

Навес из поликарбоната.

Входная группа полукруглая, ниже ступеньки. Чертеж/схема есть.

Сроки - оперативно. Стоимость - бюджет небольшой на данный проект.

Визуализация объектов
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