Требуется разработка простого рига для стилизованной собаки. Заказ срочный, срок выполнения - 1 сутки. Необходимы цена и портфель работ для оценки квалификации исполнителя.
Нужно сделать 3д визуализацию навеса над входной группой частного дома
Добрый день! Нужно сделать 3д визуализацию навеса над входной группой частного дома. (над балконом, над входной группой и над ступеньками)
Навес из поликарбоната.
Входная группа полукруглая, ниже ступеньки. Чертеж/схема есть.
Сроки - оперативно. Стоимость - бюджет небольшой на данный проект.
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