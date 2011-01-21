Нужно сделать панорамный обзор квартиры

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт8 заявок300 просмотров

Здравтсвуйте.

Нужно сделать панорамный обзор квартиры и обзор участка.

Пример, как должно быть:

http://www.bereg-city.ru/houses/tour/

http://www.bereg-city.ru/flats/tour/

Фотографии или 3д модели предоставлю.

С уважением, Иван

14 лет назад
volution
Иван 
34 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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