Нужно ескиз из картона перевести в 3D модель солид едж в форматах ASM

$150
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка165 просмотров

Мой первый проект. Вирезал и склеил из картона отопительный прибор, нужно его перевести в 3D формат ASM, PDF или DxF.

3D-моделирование
2 месяца назад
guest_1739853895808
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Савелий
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад

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