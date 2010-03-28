Добрый день, Нужно смоделировать 3d карту проезда/прохода к офису компании (расположена в Москве). Пример в прикрепленном файле. Важны качество работы, внимание к деталям и цена. Желательно иметь в портфолио ...
Персонаж 3D, анимация
Есть персонаж 3D созданный в программе SoftImage.
Нужна несложная анимация, например: персонаж идет, персонаж машет руками, персонаж говорит.
На выходе нужно получить набор кадров. Либо gif.
Называйте стоимость и срок выполнения.
Желаемые сроки - чем быстрее тем лучше
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