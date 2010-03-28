Персонаж 3D, анимация

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок323 просмотра

Есть персонаж 3D созданный в программе SoftImage.

Нужна несложная анимация, например: персонаж идет, персонаж машет руками, персонаж говорит.

На выходе нужно получить набор кадров. Либо gif.

Называйте стоимость и срок выполнения.

Желаемые сроки - чем быстрее тем лучше

15 лет назад
Elgin
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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