Персонаж 3D low poly

Доброго! Требуется сделать "коробочку" для программы, примерно как эта: http://www.twidium.com/images/send2blog_box.png, для вот этой программы: http://addfriends.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать простой персонаж в 3D c low poly для дальнейшего использование во Flash 3D движке. . От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). И обязательно укажите сроки и цену
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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