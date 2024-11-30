Ищем специалиста по подготовке 3d-анимации архитектурных объектов, а именно экстерьера жилого комплекса. Важно, чтобы кандидат специализировался на 3dsMax/Corona. Задача включает в себя выставление пролётов камер, добавление анимированных людей и автомобилей, подготовку аниматика для согласования и выполнение финального рендера. Наши специалисты по визуализации выполнят всю проработку и настройку сцены для первого и последнего кадра каждого пролета.