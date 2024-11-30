Подготовка 3D-анимации архитектурных объектов (экстерьер жилого комплекса)

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
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Ищем специалиста по подготовке 3d-анимации архитектурных объектов, а именно экстерьера жилого комплекса. Важно, чтобы кандидат специализировался на 3dsMax/Corona. Задача включает в себя выставление пролётов камер, добавление анимированных людей и автомобилей, подготовку аниматика для согласования и выполнение финального рендера. Наши специалисты по визуализации выполнят всю проработку и настройку сцены для первого и последнего кадра каждого пролета.

3ds MaxРендеринг
день назад
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