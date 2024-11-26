Поиск 3Д-иллюстраторов в команду маркетинга

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Я ищу крутых 3д-иллюстраторов в команду маркетинга, расширяем базу подрядчиков и штат.

Обязательно: Cinema 4D + Redshift, навыки анимации.

Полная занятность или частичная, на ваш выбор.

Что жду: портфолио с коммерческими и личными сочными работами по дизайну (vfx, моделинг, геймдев и прочее не интересует).

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
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