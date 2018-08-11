Ребят, всем привет! Предлагаю всем желающим принять участие в детском проекте для Ютуб The Superhero Babies. Программа любая из перечисленных - After Effects, Anime Studio Pro Moho, Adobe Flash (Animate), Toon Boom. ...
Построить 3D модель Линкора Новороссиск для использования в съемках
Здравствуйте. Для съемок художественного фильма необходимо построить модель линкора Новороссиск.
Модель планируется использовать как для общих и средних так и для крупных планов. Поэтому предпологается высокая степень проработки. Во вложении даю вводную информацию.
https://www.spb.kp.ru/daily/26601.5/3617491/
Так же необходимо будет построить высококачественное окружение, а именно севастопольскую бухту 1955 года по фотографиям.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графика3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется получение pro аккаунта 3ddd. Правила получение аккаунта смотрите на сайте. 10 модtлей уровня pro. Оплата по факту утверждения модели на сайте 3ddd.3D-графика2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется создать profi модель для сайта 3ddd при успешном выполнении возможно постоянное сотрудничество. Цены и сроки предлагайте. Модель абсолютна любая главное чтоб прошла модерацию и получила статус profi3D-графиканет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо смоделировать 35 образцов потолочный панелей. Это ассортимент панелей на сайта tokay.su. http://tokay.su/product-categories/perforation http://tokay.su/product-categories/aluminum http://tokay.su/product-categories/steel http://tokay.su/product-categories/mesh Необходимо сделать модель для каждой из панелей представленных на сайте вместо тех что есть сейчас ...3D-графика9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
надо создать 3D модель для чпу по дереву. заказчик хочет как можно точнее. особенно волосы. далее будет использоваться как мастер модель для литья гипса или ПВХ, габариты диаметр 500 мм. толщина 60 мм. модель из ...3D-графика3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть размеры штакетин, есть фото итогового забора. Нужно изготовить 3d модель. Указывайте цену и сроки.3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть готовая 3D модель нужно просто поменять цвет , и добавить логотип .. покажу примеры !3D-графика16 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Срочный заказ (на выполнение сегодня-завтра). Нужна визуализация витрины в торговом центре + части внутренностей. Внутренность - детский гимнастический центр. Подробная прорисовка не нужна - акцент на витрину. Витрина представляет из ...3D-графика6 заявокЗакрыт7 лет назад
В высоком разрешении нужна 3d модель корректора для осанки на белом фоне Прошу указывать сроки и цену3D-графика10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Эскиз с указанием необходимых размеров прикрепляю, но он не в плане. Необходимо создать аналогичный или похожий (у кого что есть в библиотеке программы) по текстуре изображение дома, т.е. основной цвет дома это светлые сайдинг ...3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад