Построить 3D модель Линкора Новороссиск для использования в съемках

Здравствуйте. Для съемок художественного фильма необходимо построить модель линкора Новороссиск.

Модель планируется использовать как для общих и средних так и для крупных планов. Поэтому предпологается высокая степень проработки. Во вложении даю вводную информацию.

http://novorossiysk-linkor.ru

https://www.spb.kp.ru/daily/26601.5/3617491/

Так же необходимо будет построить высококачественное окружение, а именно севастопольскую бухту 1955 года по фотографиям.