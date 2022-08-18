Необходимо скомпилировать скин для GTA: San Andreas, используя готовые текстуры и модели. Задача включает создание гармоничного образа, который будет работать в игре. Скриншот для имитации фото прилагается. Кисти рук, ноги и спину прорабатывать не нужно. Задача подходит для опытного 3D моделера.
Потрібна анімація на 3D FRIDAY NIGHT FUNKIN!
https://www.youtube.com/watch?v=yqM6hseKxVw
Потрібна анімація як у цьому відео. Короткі відрізок зазвичай менше 10 секунд.
Персонажів напишу коли відповісте!Плачу трохи!Ціна зростатиме, коли ви проявите себе як хороший працівник.Головне проявити постійність у роботі та почнете заробляти хороші гроші…Завдання не складне.
Выбранный исполнитель
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