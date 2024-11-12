Приглашение компоузеров для кино-проекта

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка138 просмотров

Студия Red Rocket ищет грамотных компоузеров на ближайший месяц для работы над текущим кино-проектом.

Мы используем только Nuke для взаимодействия с командой.

Присылайте примеры своих работ, готовы подключить вас к оперативным задачам.

6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
6 месяцев назад

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