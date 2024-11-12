Задача заключается в создании рендера 3D-модели монстра с покраской в 2-3 цвета на ваше усмотрение. Необходимо также добавить контровой свет и направленный свет в область лица. Примеры будут предоставлены для лучшего понимания требований.
Приглашение компоузеров для кино-проекта
Студия Red Rocket ищет грамотных компоузеров на ближайший месяц для работы над текущим кино-проектом.
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