Проект покет парка

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Открыт1 заявка141 просмотр

Нужна помощь с рендером готового проекта, исчезли некоторые текстуры, нужно заменить и сделать рендер 6 видовых кадров.

3ds MaxЛандшафтный дизайнРендеринг
день назад
Юлия
день в сервисе
Была
3 часа назад

Заявки фрилансеров

Юра
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
10 часов назад