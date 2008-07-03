Разработать 3D дизайн моделей сенсорных киосков.

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен17 заявок505 просмотров

Разработать 3D дизайн моделей сенсорных информационных киосков. Перед тем как сказать сделаю в кратчайшие сроки и.т.д Изучите информацию по заданной теме, причем Вы должны понимать, что не все, что Вы выдумали реально воплотить в жизнь. Кто не представляет, как работать с металлом узнайте у специалистов.

Информация по киоскам http://www.kiosksworld.ru/products/catalog/

Некоторые идеи я дам которые просто нужно воссоздать. Ориентация на большие мониторы «19-32»

10 S за 1 модель. белый фон и картинка без чертежей. Модели нужны как в наклоне под углом по пояс монитор 17, так и вертикальные рекламные стойки на уровне глаз «19-32»

Сначала делайте наброски

P.S смотрю 2d картинку обсуждаем, что поправить принимаю, оплачиваю, полючаю 3D

кому мало по оплате лучше не пишите учтите, что в работу пойдут 2-3 модели, а оплатим все что понравится.

17 лет назад
infos
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

zibuyan
Павел 
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
17 лет назад
$10
Павел с работой справился на все 100. Сразу откликался на все указания по изменению в проекте. Идеально и в срок сделал то что нужно очень качественно! Еще раз спасибо за отличную работу! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Freeollo
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
Сергей мастер своего дела. Тонко чувствует желания клиента. Работать с ним одно удовольствие. Надеюсь на долгосрочное плодотворное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

zibuyan
Павел 
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов
17 лет назад
Freeollo
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Проект Neolands

    Ищу как начинающих так и тех кто хочет поучавствовать в его развитии и попробовать свои силы и таланты. До запуска проекта и его поднятия оплаты не будет,если есть желающие в ...

    3D-графика72 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Визуализация в 3D

    Нужна 3d визуализация изображения из Auto Cad в 3D MAX. (мебель). Возможно сотрудничество на постоянной основе.

    3ds Max
    3D-графика58 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Фото 3D для интернет-магазина

    Необходимо сделать фото сумок формата 3D для интернет-магазина. Т.е., чтоб сумку можно было крутить мышкой и рассматривать ее со всех сторон.

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Графика для казуальной игры Gather Zoo

    $500

    Здравствуйте. Меня зовут Константин Дубоносов, я лидер команды по разработке игры Gather Zoo. Это match-3 казуальная игра. Подробности на сайте. Вот сайт: http://www.addfun-games.com/GatherZoo/index.htm Вот прямая ссылка ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Визуализация комнаты-казино

    $300

    Необходимо создать 3d визуализацию комнаты казино, детализированную. Комната должна быть в проекции 2/4 пространства, как бы на разворот. Плавные, теплые цвета, предпочтительно красное дерево, ободки стульев глянцево - металлические. Основной концепцией должно стать представление ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • 3D главная страница несложно

    $20

    Надо сделать рисунок - название фирмы крупно ночью с подсветкой несколькими источниками, в перспективе видна аллея с фонарями. Картинка для главной страницы

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Анимированный персонаж для интеллектуальных игр

    $50

    Нужен анимированный персонаж для сайта интеллектуальных игр на удмуртском языке. Это должен быть веснушчатый рыжий мальчик в бейсболке с надписью ВИЗЬПОГ В переводе с удмурсткого языка это означает УМНИК. Мне бы желательно только его голова, ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание 3d моделей телефонов

    Пример, будет телефон крутится с возможность ручной прокрутки влево вправо. Человек нужен из Москвы со своим фотоаппаратом, чтобы приехал в офис все профоткал и сделал. Работа есть постоянно на ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание 3D модели человека по фотографии

    Необходимо создать модель человека по существующим фотографиям. Фотографий достаточное количество во всевозможных освещениях, ракурсах и позициях. Фронтальной фотографии (в фас) нет. 1 этап: создание 3D модели головы. 2 этап: создание 3D модели ...

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад