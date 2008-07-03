Разработать 3D дизайн моделей сенсорных киосков.

Разработать 3D дизайн моделей сенсорных информационных киосков. Перед тем как сказать сделаю в кратчайшие сроки и.т.д Изучите информацию по заданной теме, причем Вы должны понимать, что не все, что Вы выдумали реально воплотить в жизнь. Кто не представляет, как работать с металлом узнайте у специалистов.

Информация по киоскам http://www.kiosksworld.ru/products/catalog/

Некоторые идеи я дам которые просто нужно воссоздать. Ориентация на большие мониторы «19-32»

10 S за 1 модель. белый фон и картинка без чертежей. Модели нужны как в наклоне под углом по пояс монитор 17, так и вертикальные рекламные стойки на уровне глаз «19-32»

Сначала делайте наброски

P.S смотрю 2d картинку обсуждаем, что поправить принимаю, оплачиваю, полючаю 3D

кому мало по оплате лучше не пишите учтите, что в работу пойдут 2-3 модели, а оплатим все что понравится.