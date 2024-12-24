Разработка каталога принтов для кастомных кроссовок

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка30 просмотров

Ищем дизайнера для разработки каталога принтов для кастомных кроссовок. Необходим опыт в создании кастомных принтов и умение визуализировать в 3D. Проектная работа на 1-2 месяца с индивидуальной оплатой. Отправляйте портфолио в Telegram.

3D-моделированиеСоздание иллюстраций
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
4 месяца назад