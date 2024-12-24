Требуется создание качественной 3D-визуализации офиса площадью 180 квадратных метров. Основное внимание уделить мебели: столам и стульям. Бюджет составляет 650 долларов. Ожидается высокое качество работы.
Разработка каталога принтов для кастомных кроссовок
Ищем дизайнера для разработки каталога принтов для кастомных кроссовок. Необходим опыт в создании кастомных принтов и умение визуализировать в 3D. Проектная работа на 1-2 месяца с индивидуальной оплатой. Отправляйте портфолио в Telegram.
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