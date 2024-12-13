Требуются идеи и реализация 3D-проектов на разные тематики для 3D-печати. Модели должны быть уникальными с правами редактирования только для заказчика. Тематики включают Новый год, 8 марта, Хэллоуин и другие. Оплата за каждую модель через PayPal. Возможность постоянного сотрудничества.