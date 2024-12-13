Разработка ювелирных изделий (кольца, подвески)

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки359 просмотров

Ищу опытного 3D-дизайнера для создания ювелирных изделий для моего бренда украшений. Мы создаём минималистичные украшения из серебра, полудрагоценных камней и жемчуга.

Необходимы качественные CAD-модели, готовые к 3D-печати и литью. Также приветствуются рендеры для предварительного просмотра дизайнов.

3D-моделированиеРендеринг
5 месяцев назад
Natalielo
Наталья 
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