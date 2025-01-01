Риг для 3D модели велосипеда в Cinema 4D

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок288 просмотров

Ищу специалиста для рига велосипеда в Cinema 4D. Готовая модель имеется, бюджет по договоренности. Референсы по ригу доступны по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/IcC1KfyVyBxQMw.

4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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