Необходимо выполнить 2D и 3D рисунки с использованием OpenGL в рамках дисциплины компьютерная графика. Проект включает определенные условия, которые должны быть учтены при разработке графики.
Риг для 3D модели велосипеда в Cinema 4D
Ищу специалиста для рига велосипеда в Cinema 4D. Готовая модель имеется, бюджет по договоренности. Референсы по ригу доступны по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/IcC1KfyVyBxQMw.
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