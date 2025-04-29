Риг стилизованной собаки

Требуется внести изменения в 3D-модель пульта: добавить разъем для зарядки и отверстия для батареек. Выполнить полное UV-развертывание и создать текстуры в Substance Painter, аналогичные референсу. Работы должны быть выполнены в Maya, Blender или Substance Painter. Укажите сроки выполнения.