Требуется внести изменения в 3D-модель пульта: добавить разъем для зарядки и отверстия для батареек. Выполнить полное UV-развертывание и создать текстуры в Substance Painter, аналогичные референсу. Работы должны быть выполнены в Maya, Blender или Substance Painter. Укажите сроки выполнения.
Риг стилизованной собаки
Необходим простой риг стилизованной собаки. Заказ срочный, срок выполнения - 1 сутки. Интересует цена и портфель работ.
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