Розмістити 3d модель будинку на фотографії реальної земельної ділянки

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Існує реальна земельна ділянка під будівництво. Потрібно створити 3Д модель будинку та розташувати його на фото існуючій ділянці

3D-моделированиеВизуализация объектов
16 дней назад
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