Сделать 3D модель и CAD чертеж

Сделать простенькую 3д модель по моим размерам и CAD чертеж.

Файлы арткама прикрепляю в зипе и фото обработанной модели в 3Д 1 сторона ,2я сторона, и кромка на обратной стороне.

По кромке с обратной стороны панелей, глубина 1.4мм угол наклона скоса

делался фрезой 120 градусов, значит от перпендикуляра составляет 60

градусов.

Прошу обратить внимание что выемки по бокам 4шт НЕ все расположены симметрично.

Толщина деталей 3мм.

По глубине выемок:

1st panel 4 маленьких выемки по бокам глубина 1.3мм центральная выемка глубина 1.8мм , плоская выемка внизу на обоих одинакова 1.3мм.

Second panel 4 маленьких аналогично первой панели по глубине, большая 1.6мм, 2 маленьких 1.4мм.

Итого должно получится 2 разных панели со скосами по краям на обратной стороне.