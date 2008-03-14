Сделать 3D-модель персонажа

Здравствуйте, необходимо создать 3D-модель персонажа с "костями".

Т.е. руки, ноги, голова должны иметь возможность изменять положение в пространстве по типу движений человека.

Пожалуйста, жду Ваши предложения по цене и срокам здесь, в аське 20_07_04

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Желательно не писать в личку на сайте, ибо это для меня крайне неудобно и возможно не будет прочитано.

Заранее благодарю всех нашедших время рассмотреть этот проект.