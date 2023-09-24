Сделать 3д ролик (по инструкции)

Сделать 3д-ролик по сценарию (по готовым моделям и текстурам). Подробнее задача с примерами описана в ТЗ. Там же есть обучающие примеры как с нуля сделать такой ролик.

В отклике укажите цену за 1 ролик и срок создания.

Остальные детали можно обсудить в личке