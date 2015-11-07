Сделать 3d визуализацию

$50
3D-графикаЗавершен1 заявка108 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для дома: http://www.finndomorus.ru/catalogs/mini/oma-136/

необходимо сделать 3d визуализацию. Качество примерно такое:

 http://www.finndomorus.ru/catalogs/roskoshnye-doma/353/

http://www.finndomorus.ru/catalogs/roskoshnye-doma/350/

http://www.finndomorus.ru/catalogs/roskoshnye-doma/351/

8 лет назад
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
shoniyairakliy
Ираклий 
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
8 лет назад
$50
2 дня
Ираклий настоящий профессионал! Очень рекомендую - ответственно подошел к работе, предложил несколько вариантов и вносил оперативно правки. Очень рекомендую!
Алексей отличный заказчик! Задача была поставлена четко. Оплату произвел сразу после факта выполнения. Очень ответственный заказчик! Всем рекомендую!!!
  • Похожие заказы

  • 3d модель аиста с разными шеями по фото

    3d модель аиста с разными шеями для распечатки на 3d принтере, модель с детальной проработкой Приемка работы такая: надо выложить снимок 3д под этим ракурсом. без подставки - чтобы стоял на ногах, должна геометрия накладываться высота 0,8-1 м

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 3-d голограмма

    $250

    Разработать 3D голограмму для пирамиды Dreamoc, визуализация горение огня.

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Эффекты в Unity3D на проект.

    Для реализации небольшого проекта нужен специалист по визуальным эффектам в Unity3D, работа с частицами, текстурами, шейдерами. Опыт работы обязательно. Портфолио.

    Unity
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • 3Д визуализация строительного проекта.

    Требуется 3Д визуализация (реалистичные изображения) для нашего нового проекта (дом престарелых в Берлине). Только экстерьер. В дальнейшем нужно будет постоянно выполнять подобные задания. Интересуют цены и сроки.

    3D-графика30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание патернов для 3D-панелей

    Добрый день, необходимо создание уникальных 3D бесшовных патернов для создание стеновых панелей, пример в приложении. После оплаты, авторство данного узора будет официально оформлено на нас.

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оформление 3D-моделей в AutoCad

    Разработка 3D-моделей трубопроводов в AutoCad на основании предоставленных схем и проектной документации.  Разовая работа продолжительностью 1-2 мес.  Оплата по договоренности.  Возможность работать в плотном графике.

    3D-графика19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Картинка 3Д для Веб сайта строительного магазина

    Всем добрый день. Создаю сайт строительного магазина, где на главной странице нужна картинка 3Д ДОМА в разрезе из арболита с указанием всех применяемости материалов данного магазина, от фундамента до крыши. Все стрелки и анимации добавлю ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • 3d модель 'Тополь-М'

    $55

    Создать детальную 3d модель 'Тополь-М' в компас, детали должны быть отдельным файлом.

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад