Сделать чертежи в Coral Draw

game ready модель, поликаунт до 15к треугольников, тескстуры: normal map, base color, metallic/roughnes. Моделить с учетом того, что башня будет вращаться. Гусеницу на low poly не детализировать, сделать как в примере, т. к. будет анимироваться путем ...
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Задачи:
- знание и умение работать в CorelDraw, Adobe, Photoshop, 3D программы
- проектирование с нуля (от идеи до готового изделия) макетов для производства на ЧПУ
- оцифровка готового изделия (берем готовое изделие конкурента, оцифровываем, изменяем, готовим макет, запускаем в производство)
- проектирование готового изделия (макет, 3d визуализация) по тз для заказчика - создание 3d моделей для инструкций по сборке, визуализаций готового изделия
- разработка рекламных материалов для проведения маркетинговых акций
- обработка изображений в графических программах, цветокоррекция
- создание этикеток/наклеек на коробку с готовой продукций
Условия:
- работа на удаленке (по желанию - в офисе, Москва Алтуфьевское шоссе д37с24)
- график 5/2
- зп оклад на испытательном сроке 40 000 руб. + премии (за высокий КПД, создание ТОПовых готовых изделий)
- испытательный срок 1 мес.
- офиц. трудоустройство после испытательного срока
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