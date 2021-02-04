Сделать чертежи в Coral Draw

Задачи:

- знание и умение работать в CorelDraw, Adobe, Photoshop, 3D программы

- проектирование с нуля (от идеи до готового изделия) макетов для производства на ЧПУ

- оцифровка готового изделия (берем готовое изделие конкурента, оцифровываем, изменяем, готовим макет, запускаем в производство)

- проектирование готового изделия (макет, 3d визуализация) по тз для заказчика - создание 3d моделей для инструкций по сборке, визуализаций готового изделия

- разработка рекламных материалов для проведения маркетинговых акций

- обработка изображений в графических программах, цветокоррекция

- создание этикеток/наклеек на коробку с готовой продукций

Условия:

- работа на удаленке (по желанию - в офисе, Москва Алтуфьевское шоссе д37с24)

- график 5/2

- зп оклад на испытательном сроке 40 000 руб. + премии (за высокий КПД, создание ТОПовых готовых изделий)

- испытательный срок 1 мес.

- офиц. трудоустройство после испытательного срока