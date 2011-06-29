Сделать детализацию проекта двухярусной кровати

Нужно сделать персонаж в 3D с небольшой анимацией . Анимация типа http://www.frenchbar.com/mascotte/mascotte118.gif плюс легкое движение глаз и рта. Исходный файл psd с видом спереди и сбоку. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами ...