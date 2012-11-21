Сделать две 3D-коробки/обложки для инфопродуктов

Нужно сделать дизайн "коробок" двух инфопродуктов.

Один инфопродукт - запись семинара "10 критических ошибок начинающих предпринимателей"

Как пример исполнения можно взять http://st.free-lance.ru/users/Nastya_83/upload/f_4f426bf4ba270.jpg

но не нужно копировать его цвета, просто это пример размещения информации, положения коробки

На коробке будет фото ведущего, логотип сайта и название семинара + что-то нужно накреативить в плане оформления в тему к ошибкам.

Второй - книга о наручных часах "Как выбрать наручные часы?"

Как пример исполнения: http://st.free-lance.ru/users/Nastya_83/upload/sm_f_4f643adba0eab.jpg

опять же речь о положении книги относительно зрителя, толщина, зеркальное отражение на столе

На коробке нужно разместить наручные часы и можно еще мужчину и женщину, чтобы было видно что выбирают и мужчины и женщины

срок исполнения 1 день

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