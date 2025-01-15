Сделать рисунок в 2д и 3д с посощью open gl

$40
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок43 просмотра

По дисциплине компьютерная графика, необходимо сделать 2д и 3д рисунки с определенными условиями

4 месяца назад
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