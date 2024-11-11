Требуется специалист для проекта по упаковке помидоров. Необходимо скорректировать текстуры, материалы и освещение, а также доработать модель. Подготовить проект к рендеру и отправить на рендер-ферму. Срок выполнения - завтра, 8 числа, с утра до вечера.