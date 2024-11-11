Требуется гудинщик для выполнения небольшой 3D-графической задачи, которую можно сделать за полчаса. Оплата обсуждаемая. Подробности уточняются.
Сгенерировать двигатель сбоку в стиле стимпанк
Не могу добиться от нейросети вид сбоку двигателя. Все время вот так.
Сбоку - это как синий прикрепленный файл.
Нужна картинка примерно 1000*1000 пикселей, можно генерить, как угодно.
Вектор не обязательно.
Цветовая гамма- бронза, золото, черный.
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