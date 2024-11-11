Сгенерировать двигатель сбоку в стиле стимпанк

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Закрыт2 заявки105 просмотров

Не могу добиться от нейросети вид сбоку двигателя. Все время вот так.

Сбоку - это как синий прикрепленный файл.

Нужна картинка примерно 1000*1000 пикселей, можно генерить, как угодно.

Вектор не обязательно.

Цветовая гамма- бронза, золото, черный.

НейросетиСоздание картинок
6 месяцев назад
irbol
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