Симуляция и рендеринг фотореалистичного огня изо рта человека

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки240 просмотров

Ищем специалиста по симуляции и рендерингу фотореалистичного огня, в частности огня изо рта человека. Важно прикладывать примеры выполненных работ по симуляции огня.

Рендеринг
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Савелий
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
14 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад

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