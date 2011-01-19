Задача: Выполнить анимацию модели из приложения (БТР). - Анимация движения пушки вверх/вниз - Движение башни влево/вправо - Перемещение (см пункт 6). - Повреждение (уничтожение, взрыв) (имитация попадания ракетой) ...
Содать баннер-заставку с 3D элементами и эффектами
Добрый день.
Необходимо сделать баннер-заставку к сайту www.decotrade.ru размером 428x295 на главной странице (вместо нынешнего изображения).
Баннер должен содержать 3д элементы (Пример 3дмакс) + эффекти (примеры - эффекты видео программы Афтер Эффекта!!!).
Цель баннера - НЕ РЕКЛАМНЫЙ!
Необходимо визуализовать Название компании и логотип, а так же слоган.
Технические требования баннера: средний размер файла - 350кб, длительность от 10 сек.,
Визуальные требования: баннер должен притягивать внимание с первой секунды, быть серьезным и солидным, но не быть обыденным.
Примерный сценарий (предложение своего сценария будет только в +++++):
Фон баннера ТОЛЬКО белый, чтобы была целостность сайта!
1) Логотип собирается из нескольких 3д кубиков во едино с некоторым эффектом/эффектами
2) Рядом появляется название "DecoTrade" так же в 3д или другой графикой,но эффектно
3) проходят еще какие-либо действия
4) Появление слогана "Лучшие товары для Вашего дома"
Данная заставка идет без музыки.
Кандидатура выбирается из имеющегося портфолио - обязательны примеры работ с 3д элеменами, и красивыми эффектами и прорисовками. Банальные нарисовки флеш + фотошоп сразу отпадают.
Дополнительным плюсом будет наличие в портфолио работ по визуализации логотипам.
Работа горит, поэтому сроки выполнения шаблонов, искизов и конечной работы должны быть четко поставлены и выполнены - без каких-либо задержек.
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