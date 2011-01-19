Содать баннер-заставку с 3D элементами и эффектами

Добрый день.

Необходимо сделать баннер-заставку к сайту www.decotrade.ru размером 428x295 на главной странице (вместо нынешнего изображения).

Баннер должен содержать 3д элементы (Пример 3дмакс) + эффекти (примеры - эффекты видео программы Афтер Эффекта!!!).

Цель баннера - НЕ РЕКЛАМНЫЙ!

Необходимо визуализовать Название компании и логотип, а так же слоган.

Технические требования баннера: средний размер файла - 350кб, длительность от 10 сек.,

Визуальные требования: баннер должен притягивать внимание с первой секунды, быть серьезным и солидным, но не быть обыденным.

Примерный сценарий (предложение своего сценария будет только в +++++):

Фон баннера ТОЛЬКО белый, чтобы была целостность сайта!

1) Логотип собирается из нескольких 3д кубиков во едино с некоторым эффектом/эффектами

2) Рядом появляется название "DecoTrade" так же в 3д или другой графикой,но эффектно

3) проходят еще какие-либо действия

4) Появление слогана "Лучшие товары для Вашего дома"

Данная заставка идет без музыки.

Кандидатура выбирается из имеющегося портфолио - обязательны примеры работ с 3д элеменами, и красивыми эффектами и прорисовками. Банальные нарисовки флеш + фотошоп сразу отпадают.

Дополнительным плюсом будет наличие в портфолио работ по визуализации логотипам.

Работа горит, поэтому сроки выполнения шаблонов, искизов и конечной работы должны быть четко поставлены и выполнены - без каких-либо задержек.