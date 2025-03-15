Создание 3D-анимационного ролика

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Открыт5 заявок112 просмотров

Создание 3D-анимационного ролика продолжительностью 10–12 секунд, демонстрирующего твердотопливный котел, аналогично анимации на главной странице сайта altep.ua.

Ролик будет использоваться в качестве промо-материала на сайте и в социальных сетях.

Входные материалы:

3D-модель котла(будет предоставлена).

Логотип компании в векторном .svg.

Цветовая палитра красный, черный, белый (будет предоставлен HEX)

Текст фирменного слогана:

 "UKR.BRO — компанія зі сталевим характером та українською душею!"

Технические требования к ролику:

Длительность: 10–12 секунд.

Разрешение: 1920x1080 (Full HD).

Формат: .mp4 (H.264), 25 или 30 кадров в секунду.

Фон: Прозрачный или однотонный.

Стиль и визуальные элементы:

Современная и технологичная визуализация, подчеркивающая надежность и инновационность продукции.

Использование фирменных цветов и шрифтов компании.(ТУТ ТЫ УКАЖИ)

Добавление легких анимационных эффектов (световые блики, вращение, дым и т.д.) для усиления визуального восприятия.

Обязательный элемент сценария — красивое, эффектное появление логотипа компании и слогана:

"UKR.BRO — компанія зі сталевим характером та українською душею!"

Логотип и текст должны органично интегрироваться в финальную часть ролика, с качественной анимацией (например, появление из дыма, света, металла и т.д.).

Общий срок выполнения проекта: 7–10 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых материалов

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