Требуется выполнение практических заданий по 3ds Max в области 3D-графики. Задания должны быть выполнены до субботы. Ожидается качественная работа и соблюдение сроков.
Создание 3D-анимационного ролика
Создание 3D-анимационного ролика продолжительностью 10–12 секунд, демонстрирующего твердотопливный котел, аналогично анимации на главной странице сайта altep.ua.
Ролик будет использоваться в качестве промо-материала на сайте и в социальных сетях.
Входные материалы:
3D-модель котла(будет предоставлена).
Логотип компании в векторном .svg.
Цветовая палитра красный, черный, белый (будет предоставлен HEX)
Текст фирменного слогана:
"UKR.BRO — компанія зі сталевим характером та українською душею!"
Технические требования к ролику:
Длительность: 10–12 секунд.
Разрешение: 1920x1080 (Full HD).
Формат: .mp4 (H.264), 25 или 30 кадров в секунду.
Фон: Прозрачный или однотонный.
Стиль и визуальные элементы:
Современная и технологичная визуализация, подчеркивающая надежность и инновационность продукции.
Использование фирменных цветов и шрифтов компании.(ТУТ ТЫ УКАЖИ)
Добавление легких анимационных эффектов (световые блики, вращение, дым и т.д.) для усиления визуального восприятия.
Обязательный элемент сценария — красивое, эффектное появление логотипа компании и слогана:
"UKR.BRO — компанія зі сталевим характером та українською душею!"
Логотип и текст должны органично интегрироваться в финальную часть ролика, с качественной анимацией (например, появление из дыма, света, металла и т.д.).
Общий срок выполнения проекта: 7–10 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых материалов
Заявки фрилансеров
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