Создание 3D анимированного логотипа кинокомпании

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Закрыт1 заявка300 просмотров

Ищем Compositing artist (AI+CGI/VFX) для создания 3D анимированного логотипа кинокомпании. Необходимо сделать анимацию логотипа и заставку в стиле кинозаставок с оригинальной визуализацией в разрешении 4к, желательно со звуком. Хронометраж: до 20 сек. Референсы: вдохновляемся заставкой ЦПШ, Art pictures, Paramount или чем-то своим, и ждём авторский оригинальный взгляд в работе.

Создание логотипов
3 месяца назад
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Геворг
 
37 лет
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Был
3 дня назад
35 отзывов
3 месяца назад
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