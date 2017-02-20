Создание 3D изображений для линейки ортопедических матрасов

Для размещения на сайте, а также для создания каталога необходимо создать качественные изображения матрасов в разрезе.

В данный момент используются изображения фабрики, которые можно использовать как пример, внести дополнения и выполнить в качественном расширении.

Все изображения однотипные, необходимо спроектировать в одном стиле.

Каждую модель необходимо выполнить в двух исполнениях:

- в закрытом состоянии, без разреза чехла

- с разрезом чехла, для отображения внутреннего наполнения

Прошу предоставить ваш вариант исполнения и стоимость работы на примере одной модели.

Сейчас в каталоге 9 матрасов, всего будет 13 шт.