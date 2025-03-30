Создание 3D-моделей мороженого с анимацией

Ищем CG артиста с опытом в 3D-моделировании и несложной анимации для создания высококачественных 3D-моделей мороженого по референсным фотографиям клиента. Модели должны включать мороженое в упаковке и отдельно (4 вида). Требования: максимальная детализация, реалистичный вид, аккуратные текстуры и несложная анимация (мороженое медленно крутится на фоне с брызгами или кусочками фруктов). Сроки выполнения: 7-9 рабочих дней. Присылайте портфолио.