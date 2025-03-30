Создание 3D-моделей мороженого с анимацией

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки18 просмотров

Ищем CG артиста с опытом в 3D-моделировании и несложной анимации для создания высококачественных 3D-моделей мороженого по референсным фотографиям клиента. Модели должны включать мороженое в упаковке и отдельно (4 вида). Требования: максимальная детализация, реалистичный вид, аккуратные текстуры и несложная анимация (мороженое медленно крутится на фоне с брызгами или кусочками фруктов). Сроки выполнения: 7-9 рабочих дней. Присылайте портфолио.

3D-моделирование
13 дней назад
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Заявки фрилансеров

Виталий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 дней назад
Азиз
 
21 год
13 дней в сервисе
Был
3 дня назад
13 дней назад