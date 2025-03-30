Ищется специалист для консультации по переносу проектов HOUDINI в 3DS MAX. Необходимо настроить экспорт в Alembic, FBX, OBJ и помочь с работой в связке программ. Ожидаемая занятость 1-2 часа, оплата по договоренности.
Создание 3D-моделей мороженого с анимацией
Ищем CG артиста с опытом в 3D-моделировании и несложной анимации для создания высококачественных 3D-моделей мороженого по референсным фотографиям клиента. Модели должны включать мороженое в упаковке и отдельно (4 вида). Требования: максимальная детализация, реалистичный вид, аккуратные текстуры и несложная анимация (мороженое медленно крутится на фоне с брызгами или кусочками фруктов). Сроки выполнения: 7-9 рабочих дней. Присылайте портфолио.
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