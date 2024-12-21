Создание 3D-моделей персонажей в стиле Sci-Fi и антропоморфов

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка293 просмотра

Небольшая команда ищет специалиста для создания качественных 3D-моделей, особенно персонажей в стиле Sci-Fi и антропоморфов. Требуется работа в сжатые сроки — примерно 1 модель в неделю, срочный заказ на 8 моделей. Есть полные концепты и скетчи для доработки. Примеры ожидаемых работ предоставляются. Необходимо присылать примеры работ и указывать среднюю стоимость за модель.

3D-моделированиеСоздание персонажей
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Владислав
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад