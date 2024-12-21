Небольшая команда ищет специалиста для создания качественных 3D-моделей, особенно персонажей в стиле Sci-Fi и антропоморфов. Требуется работа в сжатые сроки — примерно 1 модель в неделю, срочный заказ на 8 моделей. Есть полные концепты и скетчи для доработки. Примеры ожидаемых работ предоставляются. Необходимо присылать примеры работ и указывать среднюю стоимость за модель.