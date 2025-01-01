Требуется создать визуализацию фото мебели для сайта, используя 3D-графику. Необходимо работать с .obj файлами, предоставленными мебельщиком, для достижения качественного результата.
Создание 3D-модели бутылки питьевой воды
Цель проекта:
Создать реалистичную 3D-модель бутылки питьевой воды для использования в маркетинговых материалах.
Общие требования:
Тип бутылки:
Стандартная пластиковая бутылка для питьевой воды.
Объем: 0,5 л, 1 л и 1,5 л (варианты одной модели).
Материалы и текстуры:
Прозрачный PET-пластик с легким голубым оттенком.
Требования к 3D-модели:
Формат:
OBJ или blender
Качество модели:
Средний полигонаж для точности деталей.
Возможность адаптации под высокополигональный рендеринг.
Размеры:
Указание точных габаритов (высота, диаметр).
Масштаб 1:1.
Варианты с наполненной водой и пустой бутылкой.
Элементы брендинга: сама этикетка или заготовка под нее.
Сроки и этапы:
Предоставить первый черновой вариант модели через 5 рабочих дней.
Финализация деталей и предоставление финальной модели через 10 рабочих дней после утверждения черновика.
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