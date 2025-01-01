Создание 3D-модели бутылки питьевой воды

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт8 заявок419 просмотров

Цель проекта:

Создать реалистичную 3D-модель бутылки питьевой воды для использования в маркетинговых материалах.

Общие требования:

Тип бутылки:

Стандартная пластиковая бутылка для питьевой воды.

Объем: 0,5 л, 1 л и 1,5 л (варианты одной модели).

Материалы и текстуры:

Прозрачный PET-пластик с легким голубым оттенком.

Требования к 3D-модели:

Формат:

OBJ или blender

Качество модели:

Средний полигонаж для точности деталей.

Возможность адаптации под высокополигональный рендеринг.

Размеры:

Указание точных габаритов (высота, диаметр).

Масштаб 1:1.

Варианты с наполненной водой и пустой бутылкой.

Элементы брендинга: сама этикетка или заготовка под нее.

Сроки и этапы:

Предоставить первый черновой вариант модели через 5 рабочих дней.

Финализация деталей и предоставление финальной модели через 10 рабочих дней после утверждения черновика.

3D-моделированиеBlender
4 месяца назад
guest_1726648914599
7 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дима
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Андрей
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Виталий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
4 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
онлайн
61 отзыв
4 месяца назад
Геворг
 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
35 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
3D-графика
Андрей
 
64 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Мане
 
22 года
год в сервисе
онлайн
51 отзыв
4 месяца назад
ТОП-5
3D-графика
Богдан
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
42 отзыва
4 месяца назад
#1
3D-графика