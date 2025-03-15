Создание 3D-модели челюсти для олимпиады по стоматологии

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Закрыт2 заявки94 просмотра

Мне необходимо создать 3D-модель челюсти, на которой можно будет нажимать на зубы, чтобы всплывали вопросы для олимпиады по пропедевтике стоматологических заболеваний в формате игры "Своя игра".

3D-моделирование
7 дней назад
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