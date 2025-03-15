Необхідно розробити 3D модель складної сцени, такої як будинок, природа або вулкани. Додати текстури з фотографій або готових ресурсів, налаштувати оточення та освітлення. Виконати рендеринг зображення в хорошій якості (cycles) та, якщо можливо, рендер анімації. Результат має бути файл blend, зображення у форматах png або jpeg, а також відеофайл при можливості.
Создание 3D-модели челюсти для олимпиады по стоматологии
Мне необходимо создать 3D-модель челюсти, на которой можно будет нажимать на зубы, чтобы всплывали вопросы для олимпиады по пропедевтике стоматологических заболеваний в формате игры "Своя игра".
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