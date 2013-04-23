Ув.фрилансеры,нужно в короткие сроки визуализировать советский автомат газводы!пишите цену-срок исполнения!
Создание 3д-модели дома из бруса
Есть обмеры дома из бруса и фотографии. Требуется смоделировать внутренний объем без текстурирования и рендера. Только стены. Площадь по полу 120 м.кв.
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