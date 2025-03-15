Ищу специалиста по 3D-моделированию для создания фирменного персонажа компании. Важно: опыт в моделировании, риггинге и анимации, а также умение работать с шерстью и одеждой. Стиль — близкий к референсам, указанным в этом посте. На первом этапе нужны статичные изображения для сайта и соцсетей, но персонаж должен быть подготовлен к дальнейшей анимации. Подробную информацию о компании, характере персонажа и точный референс пришлю лично. В отклике, пожалуйста, укажите ссылку на портфолио.