Создание 3д модели кресла со всеми регулировками в движении

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Закрыт4 заявки521 просмотр

Необходимо создать профессионально 3д модель одного кресла кресла, со всеми регулировками по тз

3D-моделирование
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