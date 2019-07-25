Создание 3d модели приусадебного участка

Анна, добрый день! Я сейчас занимаюсь проектом по мини-сайту, для которого мне необходимы 3d-интерьеры. Посмотрела Ваши работы, Ваш стиль мне подходит. Может, Вам будет интересен этот проект? Задача: Необходимо отрисовать 3d-интерьер ...