Создание 3D плана рассадки в ресторане

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Открыт3 заявки59 просмотров

Ищу дизайнера, который сможет создать 3D план рассадки в ресторане. Требуется качественное и профессиональное выполнение работы. Жду ваших предложений.

3D-моделирование
5 дней назад
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Заявки фрилансеров

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