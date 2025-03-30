Требуется 3D моушн дизайнер / аниматор для проектной работы по созданию креативных роликов для рекламы мобильных игр. Работа включает создание геймплейных 3D роликов с использованием готовых ассетов и самостоятельным поиском необходимых материалов. Подробное техническое задание с референсами будет предоставлено.
Создание 3D плана рассадки в ресторане
Ищу дизайнера, который сможет создать 3D план рассадки в ресторане. Требуется качественное и профессиональное выполнение работы. Жду ваших предложений.
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