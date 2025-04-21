Создание 3D-презентации для бренда

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки24 просмотра

Необходимо создать 3D-презентацию, состоящую из 6–7 слайдов, в фотореалистичном стиле. Предоставлен брендбук и пример. Формат сдачи: PowerPoint и экспорт в PDF. Анимация должна быть лёгкой и современной, если это возможно. Срок выполнения 5–7 рабочих дней.

PowerPointСоздание презентаций
14 дней назад
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