Создание 3D-рендеров продуктов для косметической компании

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки186 просмотров

Компания по производству уходовой косметики ищет дизайнера для создания 3D-рендеров продуктов. Проект предполагает возможность постоянного сотрудничества. Пожалуйста, отправляйте отклик с портфолио и стоимостью услуг за выполнение этой задачи.

3D-моделированиеРендеринг
месяц назад
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