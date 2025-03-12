Создание 3D ролика для рекламы недвижимости

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки70 просмотров

Ищу дизайнера для создания 3D ролика для рекламы в нише недвижимости. Необходим ролик длительностью 15 секунд для Instagram. Предпочтительно использование ИИ технологий для создания видео. Присылайте примеры работ и портфолио в личные сообщения.

Создание видеоСоздание рекламных роликов
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Геворг
 
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Евгений
 
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